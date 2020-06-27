Parasını teslim edecek birini bulamayınca taşın altına koydu! O öğrenci yürekleri burktu

Bursa’da yaşayan ve üniversite hayali kuran 18 yaşınadaki Eray A’nın Nilüfer Şehitler Ortaokulunda sınava girmeden önce taşın altına sakladığı 10 TL parasını bulan Murat Tağhan (25), paranın başından bir an olsun ayrılmayarak öğrenciye teslim etti.

Tağhan, sosyal medya hesabından “Kardeşmi sınava getirdim biraz dinlenmek için taşı alıp bi kenarda oturmak istedim, taşı kaldırdığımda bu manzarayla karşılaştım. Sınava giren bir kardeşim belliki tek gelmiş, parasını da buraya saklamış. Sen gelene kadar bu taşın burada bekliyor olacağım nöbetteyim senin için” paylaşımında bulundu.

Tağhan’ın paylaşımı binlerce kullanıcı tarafından beğeni aldı.

“PARASININ BAŞINDAN AYRILMADIM”

Sözcü’nün kendisine telefonla ulaştığı Murat Tağhan, yaşanan anları şöyle anlattı:

* Sabah kız Kardeşmi Nilüfer Şehitler Ortaokuluna sınava getirdim. Biraz dinlenmek için okulun yanındaki bir taşı alıp bir kenarda oturmak istedim. Taşı kaldırdığımda bozuk paralar ve kağıt para vardı. Toplam 10 TL’ydi.

* Düşündüm bu bir öğrenciye ait dedim. Belliki yalnız gelmiş. Parasını teslim edecek kimse bulamayınca da taşın altına saklamış. Vicdanen o öğrenci kardeşimiz gelene kadar parasının başından ayrılmadım, kimse alamasın diye.

“CEBİMDEKİ PARANIN YARISINI VERMEK İSTEDİM ALMADI”

* Kız kardeşim sınavdan çıktı. Ona bekleyelim dedim. Kısa bir süre sonra isminin daha sonra Eray A. olduğunu öğrendiğim öğrenci geldi. İlk başta biraz çekindi. Rahatsız olmasın diye uzak durdum bekledim.

* Genç öğrenci parayı aldıktan sonra yanına gittim. Durumu anlattım. Eray A. da bana biraz kendisinden bahsetti. Üniversiteye hazırlandığını bu sırada da zorluklar yaşadığını, çalışmak için bir markete başvurduğunu söyledi.

* Belli ki durumu biraz iyi değil. Ancak, daha sonra çalışma durumunun daha yüksek olduğunu, üniversiteye gidemeyeceğini söyledi. Ben de “üniversiteye git gerekirse ben sana geçici iş bulurum. Ama üniversiteye git” dedim. Cebimdeki paranın yarısını vermek istedim almadı. Efendi ve gururlu biriydi.

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