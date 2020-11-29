Parayı ambulansa değil makam aracına harcadı

Türkiye, COVID-19 salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor bir süreçten geçerken, Manisa'da AKP'li Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ün aldığı 600 bin liralık lüks makam aracı tartışmalara yol açtı.

CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, pandemi döneminde birçok esnafın iş yerini kapatmak zorunda kaldığını ve vatandaşların alım gücünün en alt seviyeye indiğini belirterek, sıkıntılı bir süreçte belediyelerinin görevinin halkının yanında olmak olduğunu hatırlattı.

Kaçar şunları söyledi: “Makam aracının belediyenin şirketi KİTAŞ A.Ş. üzerinden yaklaşık 600 bin liraya alındığını öğrendik. İlçemizde COVID-19 vakasında artış var. Acil bir ambulans ihtiyacımız var. Makam aracı yerine bir ambulans alabilir veya esnafın yanında olabilirler. AKP'li başkanın kendisine sıfır makam aracı alması göz göre göre halkına yaptığı ihanettir.”

Kaçar'ın makam aracının fotoğrafını paylaşmasının ardından vatandaşlardan tepki yağdı.