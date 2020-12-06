Park halindeki otomobili çekiciyle çaldılar

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Hasan Kurşunlu, 2007 model otomobilini plakasını kayıtlardan düşürerek, otopark olarak kullanılan boş arsaya park etti. Komşuları, 24 Kasım’da Kurşunlu’yu arayıp otomobilinin yerinde olmadığını söyledi. Arsaya gelen Kurşunlu, otomobilini göremeyince polise bildirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracın emniyete bağlı otoparklarda olmadığını söyledi.

Polisin MOBESE kameralarını incelemesiyle otomobilin iki şüpheli tarafından çekiciye yüklenerek Ankara’ya götürüldüğüne tespit etti. İki şüphelinin oto hırsızlığından sabıkası olan Onur A. ve Mustafa I. olduğu tespit edildi. Eskişehir’e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)