Pilot, sürücü, gemi adamı adaylarına iyi haber

Milli Eğitim Bakanlığı 20 Kasım'da yayınladığı genelgeyle pilot eğitimlerinin uygulama kısmını en az 4 Ocak'a kadar yasaklamıştı. yasaklayarak uçuş okullarını nefes alamaz hale getirmişti. 150 kişilik uçaklarda, özel jetlerde seyahat etmek serbestken, birebir eğitimin yapıldığı uçuş eğitimlerindeki kısıtlama sektörde tepki çekti.

Uçuş okullarını nefes alamaz hale getiren kararı SÖZCÜ gündeme taşıdı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı dün yeni bir genelge daha yayınlayarak yanlıştan döndü. Pilot adaylarının yanı sıra sürücü kursları, gemi adamı eğitimleri ve piyano kursu gibi birebir yapılan eğitimler serbest bırakıldı.

KURSİYERLER İSTERSE

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen özel öğretim kurumlaında uygulanan öğretim programlarında uygulama eğitimi bulunanlar (motorlu taşıt sürücüleri kursu, direkson uygulama eğitimi, iş makineleri sürücü eğitimi kursu uygulama eğitimi, pilot yetiştirme kursu uygulama eğitimi, gemiadamı yetiştirme kursu uygulama eğitimi, çeşitli kurslar kapsamında bulunan ve piyano kursu öğretim programı gibi eğitimi kursiyerle birebir yapılan programlar) şartların sağlanması, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek, kursiyerlerin talebi doğrultusunda devam edilebilecektir.