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Pınar Gültekin’in katili boşanma davası açan eşine 5 milyon TL tazminat ödeyecek

Muğla'nın Ula ilçesinde eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi E. Avcı tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesi'nde ifade verdi. Avcı boşanma davası açan eşine 5 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödemeyi kabul etti.

Yaşar ANTER
19:03 -
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Pınar Gültekin’in katili boşanma davası açan eşine 5 milyon TL tazminat ödeyecek

Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında kaybolduktan üç gün sonra cesedi ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş ve yakılmış olarak bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi E. Avcı tarafından Muğla’da açılan anlaşmalı boşanma davası için bugün Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesi’nde ifade verdi.

Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan katil zanlısı Cemal Metin Avcı, cezaevi jandarmasının geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi. Cemal Metin Avcı 7 Ağustos 2020 tarihinde anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit ederken E. Avcı’nın açtığı boşanma davasının Muğla’da görüleceği açıklandı.

AYLIK 2 BİN 500 TL NAFAKA VERMEYİ KABUL ETTİ

Avcı, boşanma davasında ilişkin protokol şartlarına yönelik hakimin sorularını yanıtladı. Boşanma protokolünde yer alan eşi ile ortak çocukları C.A. Avcı’nın velayetinin annesine verilmesini, karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemeyi kabul etti.

5 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Eşi E. Avcı’ya maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemeyi kabul eden Cemal Metin Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketini bedel talep etmeksizin eşine devrini, aynı zamanda Muğla’da bulunan bir taşınmazla iki ayrı aracı da devretmeyi kabul etti. Cemal Metin Avcı’nın Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesi tarafından alınan ifadesi Muğla Aile Mahkemesi’ne gönderildi.

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Afyonkarahisar aile Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Son güncelleme: 19:08 12.09.2020
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