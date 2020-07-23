Pınar için koştular

Kadınlar Hentbol Süper Lig hazırlıklarını Antalya’da Düzlerçamı Milli Parkı içinde sürdüren MuratpaşaBelediyespor kadın hentbol takımı, Muğla’nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin için koştu.

“ARTIK KALBİMİZİN DAYANACAĞI BİR ACI DAHA KALMADI”

Kadrosunda 18 yaşında 9 oyuncunun yer aldığı MuratpaşaBelediyespor’un oyuncuları,”Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi gibi insanlığın yüz karasıdır” yazılı pankart açtı ve alkışlarla kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Takım kaptanı ve aynı zamanda bir çocuk annesi Didem Hoşgör, “Artık kalbimizin dayanacağı bir acı daha kalmadı. Takım olarak ‘Yeter artık’ diyoruz ve kadınlara, çocuklara, hayvanlara, doğaya yönelen şiddeti lanetliyoruz” dedi.