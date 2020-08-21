Polisler bile şaşırdı! Silah operasyonundan yabani hayvan çıktı

Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Kuru sıkı silahları gerçek silaha dönüştürerek piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma yapan ekipler, Güngören'de bir imalathane belirleyince harekete geçti. Takibe alınan şüphelinin Silivri'de bir adresi daha olduğu belirlendi. Ekipler, Güngören ve Silivri'deki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

SİLAH VE YABANİ HAYVAN

Güngören'deki adreste 3 av tüfeği, 1 tabanca, 14 tabanca sürgüsü ve silah dönüşümünde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Silivri'deki adreste ise bir şüpheliyi gözaltına alan ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

‘PUMA' ‘RAKUN' ‘FLAMİNGO'

Ekipler, baskın düzenlenen evin bahçesinde ve özel yapılan barınaklarda, “puma”, “iguana”, “savannah” cinsi kedi, “tavus kuşu”, “rakun”, “filamingo”, “deve kuşu”, “yaban kazı” gibi çok sayıda yabani hayvan olduğunu belirledi. Bunun üzerine durum kaçakçılık polisine bildirildi.

SİLAH İMALATI VE KAÇAK YABANİ HAYVAN

Adrese sevk edilen kaçakçılık ekipleri, yaban hayvanların kanuna aykırı bulundurulduğunu belirledi. Şüpheli H.Ç., hakkında silah imalatı dışında, kanuna aykırı hayvan bulundurmaktan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı. Ele geçirilen hayvanlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edildi.