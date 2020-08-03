‘Potansiyeli olmayan’ 60 milyonluk yatırım

Balıkesir'e, Koca Seyit Havalimanı'nın yanı sıra ikinci bir havalimanı inşa edildi. 420 dönüm üzerine yapılan Balıkesir Merkez Havalimanı'nın maliyeti 60 milyon TL oldu. Yeni havalimanı, geçen 10 Şubat'ta hizmete açıldı. Ancak aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen havalimanına tek bir sefer bile yapılmadı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bu durumu TBMM'ye taşıdı ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na “Balıkesir merkezde inşa süreci tamamlanan havalimanının ne zaman hizmete açılması planlanmaktadır? Havalimanının uçuş takvimine alınmamasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

Önergeye cevap veren Bakan, “Havalimanı, her türlü sefer talebine cevap verebilecek kapasitededir” bilgisini verdi.

POTANSİYELİ YOK DİYE

Karaismailoğlu, uçak seferlerinin neden başlatılmadığı sorusunu ise “Havalimanlarına düzenlenen seferlerin çeşitliliği, fiyat uygulamaları ve zamanları, bölgenin yolcu potansiyeline bağlı olarak havayolu kuruluşlarının filo büyüklükleri ve ticari tercihleri doğrultusunda havayolu kuruluşlarınca belirlenmektedir” diye cevapladı.

Bakan'ın cevabına tepki gösteren CHP'li Şahin şunları söyledi; “Balıkesirlilerin uzun zamandır talebi olan havalimanı, hazır olmasına rağmen kullanılmıyor. 60 milyon TL harcanan proje, potansiyel yok denilerek hizmete açılmıyor. Halen bir sefer dahi düzenlenmedi. Hemşehrilerimiz, havalimanının derhal tam kapasite hizmete girmesini bekliyor. Yapılan bu yatırımın boşa gitmemesi için gerekli çabayı gösterecek, bu meselenin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”