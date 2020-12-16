Prof. Ebubekir Sofuoğlu’ndan skandal sözler: Üniversiteler fuhuş evi

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de katıldığı programda skandal ifadeler kullandı.

Sabri Balaman'ın sunduğu ‘Derin Kutu’ adlı programına konuk olan Sofuoğlu, Z kuşağını ‘hedonist’ olmakla suçlayıp üniversitedeki derslere katılımın da düşük olduğunu söyledi.

Üniversiteler için ayrıca Sofuoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” dedi. Sofuoğlu’nun skandal ifadelerine stüdyodaki konuklar, “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” diye tepki gösterdi.

Sofuoğlu ise “Gördüğüm var. İstisna değil. Gelin ben sizi gezdireyim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Siz nerede yaşıyorsunuz?” dedi.

“GOOGLE'I ABDULHAMİD BULDU”

Ebubekir Sofuoğlu, daha önce de Kütahya'da düzenlenen ‘Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı’nda konuşmuş ve “Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır” demişti.