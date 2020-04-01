PTT önündeki kuyruklar için Kaftancıoğlu iktidara seslendi!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 milyon 111 bin aileye 1000'er lira sosyal yardım desteği sağlayacaklarını ve bu yardımların 1 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerinden çekilebileceğini duyurmuştu.

Bakanlığın verdiği yardımı almak isteyen vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren PTT şubelerine gitti.

Tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan çok sayıda vatandaş yardımları almak için yoğun kalabalık oluşturdu. Görüntülere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tepki gösterdi.

“İŞSİZLİK MAAŞI YATINCA TABLO DAHA KÖTÜ OLABİLİR”

İstanbul Esenler'deki PTT önünden kalabalığın görüntüsünü paylaşan Kaftancıoğlu, “Bugün vatandaşlar, adına yatıp yatmadığını dahi bilmediği nakdi yardım için saatlerce PTT vezne kuyruklarında bekletildi. 4 gün sonra işsizlik maaşı yatacak, tablo daha kötü olabilir. İktidardakiler, salgının yayılmasına destek olmayın. Tedbir alın, işinizi düzgün yapın” ifadelerine yer verdi.

“FARKLI BİR YÖNTEM İLE YARDIM DAĞITILABİLİRDİ”

CHP üyesi ve gazeteci Barış Yarkadaş da Esenler'den görüntüler paylaşarak, “Yurttaşlarımıza dağıtılan 1000 TL’lik yardım, yine istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Yurttaş bir an önce yardımı almak, PTT emekçisi de düzeni sağlamak istiyor. Oysa ki; bu görüntüye gerek kalmadan, farklı bir yöntem ile yardım dağıtılabilirdi” dedi.

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