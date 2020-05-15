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RTÜK katliam itirafı yapılan programı gündeme almadı

FOX, Halk TV ve Tele 1’e ceza yağdıran RTÜK, ölüm tehditleri savrulan kanalı, bırakın ceza vermeyi, gündemine bile almadı!

09:51 -
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RTÜK katliam itirafı yapılan programı gündeme almadı

Geçtiğimiz günlerde Ülke TV'de yayınlanan “Arafta Sorular” programında konuşan Sevda Noyan “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” ifadelerini kullandı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı

CHP'li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da tepki çeken sözler sonrasında konunun takipçisi olacağını söyledi. Ardından Taşcı, RTÜK'e dilekçe vererek Noyan'ın sözleri nedeniyle, programın, “derhal gündemine alınmasını” istemişti.

TOPLANTIYA KATILMADI

Dün Twitter hesabından açıklamada bulunan İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “mazeret” bildirerek Üst Kurul Toplantısı'na katılmadığını belirtti. İlhan Taşcı sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

*RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ‘mazeret' bildirerek bugünkü olağan Üst Kurul toplantısına katılmadı. ‘Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür' diyen Sevda Noyan'ın katıldığı program, gündeme dahi getirilmedi ve görüşülmedi.

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15 Temmuz aile CHP katliam Ölüm RTÜK sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 10:07 15.05.2020
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