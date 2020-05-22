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RTÜK’ten Sevda Noyan kararı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK), Ülke TV'de Sevda Noyan'ın "Bizim aile 50 kişiyi götürür, benim listem hazır" sözleriyle tehditler savurması hakkında kararını verdi.

15:40 -
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RTÜK’ten Sevda Noyan kararı!

Ülke TV’de Esra Elönü’ün sunduğu ‘Arafta Sorular’ isimli programa katılan Sevda Noyan, ”15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” şeklinde beyanlarda bulunmuştu.

Komşularına yönelik tehdit savuran ve ölüm listesi hazırladığını söyleyen Sevda Noyan için ‘büyütülecek’ bir konu olmadığını söyleyen  RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gelen tepkiler üzerine geri adım atmış “Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddet teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlk kurul toplantısında gereği yapılacaktır” demişti.

RTÜK, yayında ‘toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edildiği; toplumda nefret duyguları oluşturulduğu’ gerekçesiyle Ülke TV’ye 3 kez program durdurma cezası verdi. (İHA)

 

15 Temmuz aile Esra Elönü RTÜK
Son güncelleme: 15:57 22.05.2020
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