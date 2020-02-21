Rusya gerginliği ihracatçıyı vurdu! Yüzlerce TIR sınırda bekliyor

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur şunları söyledi:

* Rusya’ya domates ihracatında yıllık 150 bin ton kota var. Bu ihracatın çoğu da Hatay’ın özverili ihracatçıları tarafından yapılıyor. Önceki yıllarda bu kota dolduktan sonra yapılan girişimlerle arttırılır; ihracatçı, üretici, nakliyeci mağdur edilmezdi.

* Şimdi Rusya ile yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle bu gerçekleştirilemiyor. Ticaret Bakanlığı gümrükler vasıtasıyla kotanın dolduğunu duyurmamıştır. Ne İhracatçılar Meclisi ne de Nakliyeciler Derneği vasıtasıyla muhatap taraflar uyarılmamıştır.

* Gelinen noktada yüzlerce TIR ve şoförümüz, tonlarca domates sınırda tıkanıp kalmış durumdadır. Kısaca, Rusya ile yaşanan gerginlik ve sorumluların gereğini yapmaması ihracatçıyı, üreticiyi, nakliyeciyi, çalışanı mağdur etmektedir.

* Buradan Ticaret Bakanlığına sesleniyorum: Kotanın arttırılmasını bir an önce sağlayın, bunu sağlayamıyorsanız en azından sınırda bekletilen, orada sıkışıp kalmış şoförlere, araçlara yardımcı olun.