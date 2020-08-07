Saadet Partisi’nden ‘Matrix’ göndermeli ekonomi eleştirisi!

Saadet Partisi piyasa hareketliliğinin getirdiği ekonomi tartışmaları üzerine sosyal medya hesaplarında ‘Matrix’ filmi göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Saadet Partisi’nin videosunda iktidara yakın medyanın ekonomi üzerindeki söylemleri ‘Sanal ekonomi’ diye tabir edilirken, hemen karşısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da vurguladığı üreten ekonomi gösterildi.

Matrix filminde olduğu gibi izleyicilere ‘mavi daire’ olarak sanal ekonomi, ‘kırmızı daire’ olarak üreten ekonomi gösterilerek ‘Tarafını seç, tercihini yap’ denildi.

KARAMOLLAOĞLU: YA KENDİMİZİ KANDIRACAĞIZ YA DA….

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sosyal medya paylaşımında ‘kırmızı daire’ seçimini gözler önüne sererek şu açıklamayı yaptı:

* Ülke olarak önümüzde iki seçenek var; ya bu sanal büyümeye inanarak, kendimizi kandıracağız ya da ülkemizin gerçeklerini görerek, üretime dönük yatırımlara yöneleceğiz.

“TEK ÇIKAR YOLUMUZ ÜRETEN EKONOMİDİR”

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da ‘kırmızı daire’ işaretiyle birlikte, “Borca, ranta ve faize dayalı ekonomi ülke insanımızı daha da fakirleştirmekten başka bir yola götürmez. Elbette ki tek çıkar yolumuz gücünü gençlikten alan ve üreten ekonomidir!” mesajını paylaştı.

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