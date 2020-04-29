Sabah namazı saat kaçta? Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İslam alemi için namazın yeri ve önemi oldukça büyük. Bugünlerde ise Ramazan Ayı’yla beraber namaz ibadetlerinin de önemi artıyor. Müslümanlar oruç tutarak ve namaz kılarak günlerini değerlendiriyor. Peki sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekattır? İşte 2020 sabah namazı vakitleri ve nasıl kılındığı hakkındaki tüm detaylar…

İL İL SABAH NAMAZI VAKİTLERİ

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah Namazı önce “2 rekat sünnet” sonra “2 rekat Farz” olarak kılınır.

Sabah Namazının 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı

Sabah Namazının Sünneti 1. Rekat

Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya”

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allahu Ekber” denir.

-Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: “Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim”

-Fatiha okunur.

-Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

“Allahu Ekber” denir ve rükuya eğilinir: “Sübhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükudan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahu Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Sübhane Rabbiyel Ala” denir. “Allahu Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allahu Ekber” denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere “Sübhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allahu Ekber” denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Sabah Namazının Sünneti 2. Rekat

Besmele çekilir: “Bismillahirrahmanirrahim”

– Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

“Allahu Ekber” denir ve rükua eğilinir: “Sübhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimenhamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahu Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Sübhane Rabbiyel Ala” denir. “Allahu Ekber” denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar “Allahu Ekber” denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere “Sübhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allahu Ekber” denir ve oturulur.

– Ettehiyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah” denir.

*Sabah namazının farzı ile sünnetinin kılınmasında farklar şunlardır; sabah namazının farzını kılmadan önce kamet getirilmesi gerekir. Sabah namazının farzından önce edilen niyet farzını kılmaya şeklinde edilir. Onun dışında sabah namazının sünneti ile farzının kılınışı aynıdır.

Şafi Mezhebinde Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Şafi Mezhebinde sabah namazı aynen yukarıda anlatıldığı gibidir. Tek farkı sübhaneke duasının yerine veccehtu duasının ve Şafi mezhebinde okunan Ettehiyyatü duasının okunmasıdır. Bununla birlikte Şafi mezhebinde Sabah namazının farzının ikinci rekatında rükudan doğrulduktan sonra kunut duası okunmasıdır. Kunut duası okunduktan sonra yukarıda anlatıldığı gibi namaza devam edilir ve böylece sabah namazı tamamlanmış olur. Kunut duasını okumak, Şafi mezhebinde kuvvetli bir sünnet olduğundan dolayı okunmadığı taktirde sehiv secdesi yapmak gerekmektedir.

SABAH NAMAZI İMSAK VAKTİNİN GİRMESİYLE KILINABİLİR Mİ?



Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve “Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir.” demiştir.

ERKEKLERİN NAMAZDA BAŞLARINI ÖRTMELERİ GEREKİR Mİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashab-ı kiram, İslam öncesinde olduğu gibi İslam'dan sonra da günlük hayatlarında örf ve iklim şartları gereği başlarını örtmüşlerdir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) günlük kıyafeti ile namazlarını kılmış, ibadet için ilave veya bazı özel giysiler giymemiştir. Takke üzerine sarık sardığı gibi, sarıksız takke ve takkesiz sarık kullandığı da olmuştur.

Bazı âlimler Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamalarını göz önüne alarak namazda erkeklerin başını örtmesini sünnet kabul etmişlerdir. Bu yaklaşıma göre baş açık namaz kılmak, sünneti terk etmek anlamına geleceğinden tenzîhen mekruh sayılmıştır.

Diğer bazı âlimler ise bunu örf gereği kabul ettiklerinden başı açık namaz kılmakta bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak namaz kılarken başın takke, sarık vb. bir şeyle örtülmesi evladır. Bununla birlikte baş açık bir hâlde namaz kılmak da caizdir.