Sağlık Bakanlığı corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 13 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 114 bin 992 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342 oldu.

Son 24 saatte bin 632 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 338 bin 779’a çıktı. 62 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 957’ye yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 314 artarak 296 bin 972’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 416, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.9 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor.

* Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.

DÜN 58 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 58 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 614 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 301 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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