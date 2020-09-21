Sağlık çalışanları canlarını korumak için barikat kurdu!

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırdı.
Çalışanların kendilerini bir bölüme kapattığı ve kapıyı tutmaya çalıştığı görülürken o anlarda kapının zorlandığı ve dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansıdı.
“SİYASETÇİLER HEKİMLERİ HEDEF GÖSTERMEKTEN VAZGEÇMELİ”
Görüntülerle ilgili CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şunları söyledi:
* Canları pahasına salgınla mücadele eden hekimleri hedef gösterirseniz, ortaya böyle görüntüler çıkar.
* İktidar, aklını başına almalı ve toplum nezdinde sağlıkçıların itibarını yükseltecek bir tutum sergilemelidir.
* Siyasetçiler, hekimleri hedef göstermekten vazgeçmelidir.