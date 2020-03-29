Sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatan magandalar yakalandı

İstanbul Pendik'te gece 00.30 sıralarında yeni tip corona virüsü (Covid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giderek hastayı alan ambulansın önü iki kişi tarafından kesildi. Araçlarından inen iki kişi, 112 çalışanlarına, “Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza” diye ardı arkasına sorular sormaya başladı.

DEHŞETİ YAŞATTILAR

Sağlık görevlileri de hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermeyince dehşeti yaşadı. Sorularına cevap alamayan magandalar ambulansı yumruklamaya başladı.

Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı kişiler tarafından tekrar kesildi. Bu kez magandalardan biri eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı.

POLİS MERKEZİNE ÇEKTİ

Magandaları sakinleştirmeye çalışan sağlık çalışanları başarılı olamayınca hızla uzaklaşarak polis merkezine gitti. Ambulansta bulunan hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık çalışanları ise şikayetçi oldu.

“ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIK”

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatan Ali Han G. (20) ve Ahmet Can T. (21) isimli iki şüpheliyi de gözaltına altına aldı. Emniyete götürülerek sorguya alınan şüpheliler ilk ifadelerinde, “Mahallemizde corona virüs var mı diye öğrenmeye çalıştık” dedikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, hastaneye götürülen hastanın ise Covid-19 testi negatif çıktığı öğrenildi.