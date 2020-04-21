“Sağlıkçılar yük” diyen Zonguldak Valisi, tekrar özür diledi

Sağlık çalışanlarımız corona virüsü belasını defetmek için gece gündüz büyük fedakarlıklarla mücadele ediyor. Tüm dünyanın ayakta alkışladığı sağlıkçılara Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’tan geçen gün skandal bir çıkış geldi. Vali Bektaş, sağlıkçıların sosyal mesafeyi korumadıkları için corona virüsüne yakalanarak ek yük getirdiklerini söyledi.

Bektaş’ın ”Sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün geri dönüşüyorduk” sözlerine tepki yağdı. Vali tepkiler üzerine özür diledi.

İKİNCİ ÖZÜR

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz, Vali Bektaş’ın hastane başhekimleri, oda başkanları ve ilgili kamu kurumu müdürleriyle toplantı yaparak, sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle yeniden özür dilediğini açıkladı. Yavuz , açıklamasında şunları söyledi:

“Sayın valimiz,17 Nisan’da yaptığı basın açıklamasından sonra bugün ilimizdeki hekimleri temsilen Zonguldak İl Sağlık Müdürü, Zonguldak Hastane Başhekimleri ve Tabip Odası Başkanı’nın da bulunduğu Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaptığı toplantıda sözlerinin yanlış anlaşıldığını, kötü bir amacının olmadığını, ‘eksikliklerimizi nasıl gidebiliriz’ şeklinde düşündüğünü bildirdi.

Yaptığı açıklamanın yanlış anlaşılmasından dolayı tüm hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilediğini, amacının hekimlerin ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmek ve çalışma şevklerini kırmak olmadığını, bu salgını hekimlerimizin özverili mücadelesiyle halledebileceğimizi açıklamıştır.” (DHA)