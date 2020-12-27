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Sahte içki bir can daha aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Murat Çerçi (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çerçi'ye sahte içki sattığı iddia edilen M.L.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçede dün de bir kişi sahte içkiden yaşamını yitirmişti.

Güncellenme: 20:04, 27/12/2020
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Sahte içki bir can daha aldı

Güzelçamlı Mahallesi’nde yaşayan resim öğretmeni Murat Çerçi, iddiaya göre dün öğle saatlerinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra fenalaşan Çerçi, eşinin çağırdığı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHAEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan resim öğretmeni, durumunun ağırlaşması üzerine, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne (ADÜ) sevk edildi. Yoğun bakımda 1 gün kalan Çerçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olaydan sonra soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Çerçi’ye sahte içki sattığı iddia edilen M.L.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, ilçede dün de bir kişi, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. DHA

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