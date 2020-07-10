Sakarya’daki faciaların ardından belediyelerden flaş karar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 6 gün arayla yaşanan havai fişek facialarının ardından birçok belediye etkinliklerde havai fişek kullanmama kararı aldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başlattığı çağrıya İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra İstanbul ilçe belediyelerinden yanıt geldi ve havai fişek kullanmayacaklarını duyurdular.

Bazı belediyeler ise havai fişek kullanımını meclis gündemine alarak tamamen yasaklanması için harekete geçildiğini duyurdu.

“KEYİF YÜZÜNDEN CANLILARIN ÖLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Gürkan’ın çağrısının ardından büyükşehirler arasında bu uygulamaya ilk katılan İzmir oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra etkinliklerimizde havai fişek gösterisine yer vermeyeceğiz. Özel gün kutlamalarını tüm görkemiyle sürdüreceğiz. Ancak beş dakikalık gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, doğanın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadeleriyle duyuruyu yaptı.

İstanbul’da Adalar, Ataşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece, Kartal, Maltepe belediyeleri hava fişek kullanmayacağını duyuran ilçeler oldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Recep Gürkan’ın çağrısına gönülden katıldığını ifade ederek, “Tüm canlıların sağlığı için büyük bir tehlike barındıran havai fişekleri artık kullanmayacağız” dedi.

‘KULLANMIYORDUK, KULLANMAYACAĞIZ’

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir Belediyesi olarak bundan sonra etkinliklerimizde havai fişek kullanmayacağız. Gökyüzünde göreceğimiz en güzel renkler coşkumuz olacak” ifadeleriyle duyuruyu yaparken, Adalar Belediye Başkanı Belediye Başkanı Erdem Gül, “Biz Adalarımızda havai fişek gösterili etkinlik yapmıyoruz. Bundan sonra da yapmayacağız” dedi.

“İLK MECLİS TOPLANTISININ GÜNDEMİNE ALACAĞIZ”

Bugüne kadar hiçbir etkinlikte havai fişek kullanılmadığını vurgulayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bundan sonrası için de, Kadıköy'de kullanılmaması adına Eylül ayındaki ilk meclis toplantımızda yasaklanmasını gündemimize alacağız” bilgisini paylaştı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de “Çevremize ve tüm canlılarımıza verdiği zararları açıkça bildiğimiz havai fişeklerin Kartalımızda kullanımını yasaklayan teklifi bir sonraki Kartal Belediye Meclisi toplantımızda gündemimize taşıyacağız” duyurusunda bulundu.

O BELEDİYELER YASAKLAMIŞTI

Daha önce belediye meclisinde havai fişek yasaklama kararı alındığını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “Meclisimizde havai fişek yasaklaması ile ilgili aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu maalesef acı bir şekilde tecrübe ettik. Tüm ülkemize örnek olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, “İlçemizdeki göçmen kuşları korumak ve gürültü kirliliğini engellemek için meclis kararı ile yasakladığımız havai fişekler sağlığımızı da olumsuz etkiliyor” dedi.

“GÖKYÜZÜNE BAKMAK EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ OLACAK”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çevreye ve canlılara zarar veren havai fişeklerin, belediye tarafından hiçbir şekilde kullanılmayacağını sosyal medyadan duyurdu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Havai fişeklerden etkilenen canlıların yaşama hakkına, çevremize, komşularımıza duyduğumuz saygıdan ötürü, daha önce de hiç kullanmadığımız gibi yine hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız” açıklamasını yaptı. Çalık “Birlikte gökyüzüne bakmak, bir arada olmak en büyük mutluluğumuz olacak” diye ekledi.

‘GÖKYÜZÜNÜ BALONLARLA RENKLENDİRECEĞİZ’

“Bundan sonra gökyüzünü rengarenk balonlarla renklendireceğiz” diyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, hiçbir etkinlikte havai fişek kullanılmayacağını duyurdu. Kılıç, Maltepe halkı adına bu kararı Sakarya'daki patlamalarda yitirilen canlara adadı.

“ZATEN GÜZELİZ VE IŞIK SAÇIYORUZ”

Sarıyer Belediyesi’nin bundan böyle hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmayacağını duyuran Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Doğadaki canlılara verilecek herhangi bir zararda imzamız bulunmayacaktır. Biz birlikte zaten güzeliz ve ışık saçıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERE ODAKLANMALIYIZ”

Bugüne kadar belediyenin Beşiktaş’ta havai fişek kullanmadığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bugüne kadar kullanmadığımız gibi, bundan sonra da Beşiktaş’ta herhangi bir vesileyle havai fişek kullanmayacağız. Hep birlikte yeni teknolojilerle desteklenmiş, doğa dostu ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmalıyız” dedi.

MUĞLA’NIN TURİSTİK İLÇESİ DE KATILDI

Muğla’nın Datça ilçe Belediyesi, bugünden itibaren hiçbir gösteri ve etkinlikte havai fişek kullanılmayacağını duyurdu.

BURSA’NIN CHP’Lİ BELEDİYESİ DESTEK VERDİ

Bursa’nın CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de çağrıya uyarak, “Son yaşanan üzücü olaylardan sonra bütün canlıların yaşam hakkına saygı göstererek artık hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağımızı sizinle paylaşmak istiyorum” duyurusunu yaptı.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DA KULLANMAYACAK

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyenin bundan sonraki hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanmayacaklarını duyurdu.

6 GÜN ARAYLA İKİ FACİA

Sakarya’da 6 gün arayla iki facia yaşandı. Hendek ilçesindeki ‘Büyük Coşkunlar' havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da büyük bir patlama yaşandı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 126 kişi de yaralandı.

Olaydan 6 gün sonra bu kez Adapazarı ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamamış malzemeleri taşıyan kamyonda patlama yaşandı. Olayda 2’si imha timinden 3 jandarma şehit oldu, araç sürücüsü ve 11 jandarma personeli de yaralandı.