Sakarya’daki kavga miras meselesi çıktı!

Türkiye gündemine ‘Fındık işçilerine ırkçı saldırı’ yapıldığı iddiası ile gelen olay, fındık bahçesinde aileler arasında miras meselesi çıktı.

22 Ağustos’ta gerçekleştiği öğrenilen olayın, mağdur tarafın açıklamaları ve resmi açıklamalar da dahil etnik köken tartışmasıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Tarla hissedarlarının kavga ettiği olayda fındık işçileri de tarladan çıkarılmak istendi ve darp edildi.

ADIM ADIM YAŞANAN OLAY

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre olay şöyle gelişti:

*Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı Selahiye Mahallesi’nde hisseli bir fındık bahçesinde fındık toplama sırasında çıkan ve miras anlaşmazlığından kaynaklanan bir kavga büyüdü.

*22 Ağustos tarihinde hissedarlardan K.K. ve diğer hissedarlar, fındık işçileriyle birlikte fındık toplarken, bahçeye hisse ortağı olduğunu söyleyen birkaç kişi (H.Ş., N.Ş., R.T.Ş., E.G. Z.Ş) geldi. K.K ve fındık işçilerinin bahçeden çıkarılması istendi.

*K.K. ve 3 hissedar Kocaali Kaymakamlığı’ndan izinleri olduğunu belirterek buna karşı çıktı. Hisse ortağı olduğunu iddia eden grup K.K. ve tarlada fındık toplayan işçilere saldırarak darp etmeye başladı.

*Darpın ardından H.Ş. ve N.Ş. otomobille olay yerinden ayrılmak istedi. Ayrılırken 3 kadın işçiye çarpıp ezdi, yaraladı.

*Aracın altından çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. K.K. ve diğer hissedarlardan N.Ö., H.A. daha sonra jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

*H.Ş., N.Ş., R.T.Ş., E.G. Z.Ş gözaltına alındı. Sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

*Ezilerek yaralanan işçilere tehdit ve baskı yapıldığı iddia edildi. Bu baskının de etkisiyle işçilerin, Z.Ş., R.Ş. ve H.Ş’ye şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.

MAĞDUR TARAFIN AVUKATI KONUŞTU: ETNİK KÖKEN ÇATIŞMASIYLA ALAKASI YOK

Olay sonrası jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı fındık bahçesine çağırılan ambulanslar ile yaralı 3 fındık işçisi hastaneye kaldırıldı. O anlarda çekilen görüntülere de SÖZCÜ ulaştı.

Mağdur tarafın avukatı Mustafa Toç da olayı şöyle anlattı;

*22 Ağustos Kocaali’nin Selahiye Mahallesinde olmuştur. Olay kesinlikle ırkçılık ile, etnik köken çatışması ile alakası yoktur. Olay tamamen miras ve hak talebi uyuşmazlığı nedeniyle meydana gelmiştir.

*Olayda benim müvekkillerim fındık işçileri ile fındık toplamak üzere olayın geçtiği fındık bahçesine gitmiştir. Fındık bahçesine ağabeyi olan diğer tarafında gelmesi sonucu çıkan tartışmada müvekkilimin ağabeyi H.Ş. aracı ile müvekkilim ve fındık işçilerinin üzerine aracını sürmüş ve 3 kişiyi yaralamıştır.

*Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve gerekli darp raporları alınmıştır. Anlattığım olayda her hangi bir ırkçılık, etnik kökene dayalı bir saldırı değil.

*Aile içinde çıkmış bir tartışmanın sonucu orada olan ve kim olduğuna, kökenine bakılmadan karşı tarafa zarar verme amacıyla yapılmış bir hareketten ibarettir.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ise daha önce yaşanmış bir başka olaya ait olduğu belirtildi. Ancak o konuda da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.