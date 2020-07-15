Şanlıurfa’da 32 köyün elektriği kesildi! CHP’li vekilden sert tepki

Şanlıurfa'da geçmiş dönem borçların ödenmemesinden dolayı DEDAŞ (Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından Akçakale ilçesine bağlı 32 köyün elektriğinin kesildiğini belirten CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, “37 dönüm araziye 97 bin TL fatura borcu gelmiş. Binlerce insanın elinde bu rakamlara yakın faturalar var. 37 dönüm araziyi satsanız dahi gelen bu faturayı ödemek mümkün değil” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLER EKİM YAPAMIYOR”

4 kişilik bir heyetle elektrikleri kesilen bölgeleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten CHP'li Aziz Aydınlık, şu ifadeleri kullandı;

*Şanlıurfa'da bizleri 10 bine yakın vatandaş karşıladı. Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut, Osmaniye Milletvekilimiz Baha Ünlü ve ben Harran ilçemize gittik.

*DEDAŞ burada 32 köyün elektriğini kesmiş. Gerekçesi ise köylülerin borçlarını ödememesi olarak gösteriyorlar. 37 dönüm araziye 97 bin TL fatura borcu gelmiş.

*Binlerce insanın elinde bu rakamlara yakın faturalar var. 37 dönüm araziyi satsanız dahi gelen bu faturayı ödemeleri mümkün değildir. Şuan Şanlıurfa bölgesi ateş olmuş yanıyor.

*Şanlıurfa'da şuan pamuk ve mısır ekimi yapılıyor. Yaşanan elektrik ve su sıkıntısından dolayı köylüler ekimlerini de yapamıyorlar. Vatandaş ‘borcumu vermem’ demiyor ancak normal faturanın üç dört katı cezalar kesilmiş.

“İKTİDAR YAŞANAN SORUNLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPMIYOR”

Şanlıurfa'nın, pamuk üretiminin yüzde 42'sini karşıladığını hatırlatan Aydınlık, sözlerine şöyle devam etti;

*Türkiye'nin pamuk üretiminde yüzde 42'sini karşılayan Şanlıurfa DEDAŞ' tarafından mağdur ediliyor. Vatandaşların aylarca yaşadıkları bu mağduriyete karşın iktidarın hiçbir yetkilisi ne buraya geliyor ne de yaşanan sorunların çözümüyle ilgili bir çalışma yapıyor.

*Bununla beraber çiftçilerin pamuk ve mısır desteklemelerine el konulmuş durumda bu da yetmediği gibi her ay elektrik faturalarını göndermeye devam ediyorlar. Şanlıurfa halkı yaşadıkları bu mağduriyetlerden dolayı bezmiş durumda kent şuan kuruma noktasına geldi.

“DEDAŞ'IN ARKASINDA KİM VAR?”

Şanlıurfa vatandaşının DEDAŞ tarafından mağdur edildiğini belirten Aydınlık, şu ifadeleri kullandı;

*Akçakale ilçesinde yüzde 97 AK Parti'ye oy veren bir bölge ama şuanda CHP olarak biz siyaset için buralara gelmiyoruz. Halkımızın yaşamış olduğu sorunları ve milli servetin yok olmaması için mücadelesini vermeye çalışıyoruz.

*Pandemi sürecinde yaşanan su sıkıntısında dolayı vatandaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşadılar bunun devamında insanların geçim kaynağı olan pamuk ve mısır ekiminde yaşanan sorunlardan dolayı yoksullaşma daha da fazlalaşacak.

*DEDAŞ'ın arkasında kim var? Eğer bu kurumun arkasında ayrı bir güç olmasa vatandaşları bu şekilde mağdur etmesi mümkün değil.