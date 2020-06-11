Şans eseri hiç yara almadan kurtulduk

TBMM'de önceki akşam yapılan görüşmelere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırı damga vurdu. Oylama uzun sürünce AKP'liler duruma tepki gösterdi. TBMM'de gerilim yaşandı. Özel'e, arkası dönükken MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından yumruklu saldırı düzenlendi. Özel, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında o anları anlattı. Özel, şöyle dedi:

‘BİZİ SÖZLE YENSİNLER'

“Oy vermek için sosyal mesafeye nasıl uyulması gerektiğini gösterdik. Oylama 4 saat sürdü. Arkadaşlar sıkılmış. Söz attılar ben de döndüm. O sırada da tam arkamdan bir saldırı oldu. Bir vekilin, bir başka kişiye arkadan saldırması, şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri yara almadan kurtulduk. Meclis konuşulan yerdir, bizi yenecek varsa sözüyle yensin. CHP'liler asla eğilmeyecek, bir kelime eksik konuşmayacak. Sizden korkmuyoruz, yılmayacağız.”

HER 4 KİŞİDEN BİRİ İŞSİZ

Özel, pandemi sürecinde halka yapılan yardımların yetersiz olduğunu tablolarla dile getirdi. Özel, “Fakir fukaraya verilen para 5.5 milyar lira. Almanya'daki paket 1 trilyon liraya ulaştı. Hane başına verileni 30 güne bölün, günde 11 lira eder. Kuru simit yeseler bu para yetmiyor. İşsizliğin düştüğünü söylüyorlar. Geçen ay 3 milyon 207 bin kişi iş aramaktan umudunu kesmişti. Bu ay 3 milyon 728 bin kişiye çıkmış. Bunu işsizlikte azalma olarak veriyorlar. 4 kişiden biri işsiz” dedi.