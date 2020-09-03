Sapkın şeyh istismar ettiği çocuğun babasına para teklif etmiş

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde ikamet eden Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen Perşembe günü jandarma tarafından gözaltına alınmış, sonrasında ise Ferizli Cezaevine tutuklanarak gönderilmişti.

Tarikatı lideri Fatih Nurullah küçük çocuğun babasıyla yaptığı telefon konuşmasında iğrenç olayı tüm detayları ile itiraf etmiş, konuşmanın ses kayıtları Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Uşakki tarikatı ve Fatih Nurullah ile uzun süredir ilişkisi olan baba F.A. tüm yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı.

10 yıldır Uşşaki tarikatına ait evin tesisat işlerini yaptığını anlatan baba F.A, olayı 27 Ağustos'ta eşinden öğrendiğini ve hemen ardından şikayetçi olduklarını dile getirdi.

TEHDİT EDİLEN AİLE KORUMA ALTINDA

Şikayeti üzerine çok sayıda tehdit aldığını, gözaltı işlemleri sürecinde darp edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını anlatan baba, ikamet değiştirdiklerini söyledi. Kendisi tehdit eden kişilerden şikayetçi olan aile koruma altına alındı.

Baba F.A. şunları aktardı:

* Fatih Nurullah isimli kişi 2019 Temmuz ayından itibaren kızımı istismar etmeye başlamış.

* İlk başta kızıma ‘Seni rüyamda gördüm. Hanımım oluyordun' demiş. Kızım ilk olarak durumu eşime anlatmış.

* Eşim inanmak istememiş. Ama daha sonra kızımın davranışlarından dolayı bu olayın gerçekleştiğini anlamış.

“FATİH NURULLAH KIZIMIN CEP TELEFONUNDAN ARAMAYI SÜRDÜRMÜŞ”

* 27 Ağustos'ta Fatih Nurullah isimli kişi kızımın cep telefonunu ısrarla arayarak rahatsız etmeye devam etmiş.

* Eşim bu aramayı öğrenince Fatih Nurullah’dan ailemizi ve kızımızı artık rahatsız etmesini istemiş.

* Ben olayı öğrenince Fatih Nurullah beni arayarak yaşanan istismarın üzerini kapatmak istedi.

İŞTE O KONUŞMANIN AYRINTILARI

Kendisini “mehdi” olarak da gördüğü belirtilen ve aileye para teklif edip İBAN numarası isteyen sapkın şeyh Fatih Nurullah söz konusu telefon konuşmasında şunları söylemiş:

* F. ne karar verdin seviyorum seni aslanım benim. Merak etme sen…. Mehdi oldun diyordun ben de sana mehdi olur diyordum. Ama demek ki daha eksiğin var gardaş.

* Taşındın şimdi. Bir ihtiyacın sıkıntın var mı? IBAN ver de sana bir şeyler atayım. Sen gönlünü ferah tut. Biz namus düşmanı mıyız? 21 sene burada irşat yapmışız.

* Belki de senin kızına piyango konmuş oğlum! Allah kerim, olacak bir şey yok. Yaşı ufak daha biraz büyüsün, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım hizmetlerimizi yapalım, sırt sırta verelim ne var yani.

* Efendimiz ne diyor: ‘Mümin günah işler mi işler ama yalan söylemez' diyor. Biz de yalan olmaz. Sen benim kardeşimsin. Senin düştüğün yerde biz yanındayız. Aman düşme, düşmeyelim.

* Hata olabilir ama hatada bile hayır vardır senin için. Bir sıkıntın olursa bu kapı açık. Ama kapıya kapatırsan üzerine yıkılır. İrade dışı bir hal oldu yani. Yanlışımız telafi olur. 70 milyar sana feda olsun.

DERGAHI BOŞALTIP İLÇEYİ TERK ETTİLER Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınmış, sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İğrenç olayla ülke gündemine gelen Uşşaki tarikatı, Akyazı'da bulunan dergâhı boşaltarak ilçeden ayrıldı. Jandarmanın yöre halkının tepkisi sebebiyle belli süre kontrol altına aldığı dergâhın üyeleri dün itibariyle ilçeyi terk etti. Şu an ise dergâhta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanması muhtemel olaylara karşı ekipler çevrede tedbir aldığı bilidirildi. (Erhan KAYTANBAY/SAKARYA)

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