Savruluyoruz! Allah sonumuzu hayreylesin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geleneksel “Yıl sonu“ değerlendirmesini gazetelerin Ankara temsilcilerine yaptı. Türkiye'nin “savrulmakta” olduğunu belirti, “Allah sonumuzu hayretsin” dedi. Kılıçdaroğlu'nun mesajları şöyleydi:

Erken seçim: Erken seçimi Türkiye'nin giderek ağırlaşan faturayı ödememesi için istiyorum. Hükümetin tüm sorunları çözme kapasitesini kaybettiğini görüyoruz. Gecikilen her gün fatura büyüyor. Erdoğan seçime girsin, boyunun ölçüsünü alsın.

Demirtaş kararı: AİHM'nin kararlarının uygulanmasını Anayasa Mahkemesi söylüyor. ‘Ben bu karara uymam' dediğiniz zaman Avrupa'dan kendinizi tecrit etmiş oluyorsunuz. Demokrasi yükseltilebilir algısı tamamen yok edilir. Türkiye içe dönük ülke haline gelir. Kendi anayasanıza kurallar koyduysanız buna uymak zorundasınız.

S-400 alımı: Madem aldınız, o zaman kurun. Ecevit'in ambargolara karşı gösterdiği cesareti Erdoğan'ın göstermesini isterim. Acaba Erdoğan TC'nin dış ülkelere karşı çok zayıf bir duruma düşürülmekle görevlendirilmiş biri midir? Tank üretimi durdu, hava savunma sistemi çöktü, F-35'leri alamadık. Erdoğan ve ailesi Türkiye'nin güçsüz olması için elinden gelen her şeyi yapıyor.

MİT TIR'ları: Bu dava, farklı düşünenlerden intikam alma davasıdır. O davayı, hukuk davası olarak görmüyoruz.

Corona aşısı: Hangi aşı gelirse gelsin, doktor aşı olacaksın derse olacağız.

UYUŞTURUCU GELİRLERİNDEN VERGİ SÖZLERİM ÇARPITILIYOR

CHP lideri uyuşturucu gelirlerinden vergi alınması önerisinin Cumhurbaşkanı tarafından halka yanlış anlatıldığını belirtti, şöyle konuştu: Parlamentoda görüşülen yasa çıkarılmazsa Türkiye gri listeye alınacak. Siyasilerin mal varlıklarını araştırmaya yönelik 12. Madde'nin de yasalaşmasını istiyoruz 2006'da çıkarılan Kurumlar Vergisi'nin 30. Maddesi'nde vergi cenneti olarak bilinen ülkelerdeki paralar Türkiye'ye gelirse yüzde 30 oranında vergilenir kararı vardı. Bu kararın uygulanması için Cumhurbaşkanlığınca kararname yayınlanması gerek. Ancak yayınlanmıyor. Ayrıca taciz, tecavüz iddialarının da üzerine gidiyoruz. Bunu bir parti üzerinden görmek yanlış. Tecavüzde bulunan kişinin A veya B partili olması neyi değiştirir. Suçlu suçludur. Olay çıkmıştır, biz duymamazlıktan gelmişizdir o zaman eleştiriler haklıdır. Ancak hiçbir zaman bunu yapmadık. AKP gündem oluşturamıyor. AKP'nin geldiği nokta çamura yatmaktır. Olay AKP'nin gündem yaratma potansiyelini kapatmasından dolayı kaynaklanıyor.

CUMHUR İTTİFAKI YAPAYDIR BAHÇELİ MUHATABIM DEĞİL

Bahçeli'nin, Meral Akşener'i yeniden partisine dönmeye çağırmasını Kılıçdaroğlu şöyle değerlendirdi: Meral Hanım gerekli cevabı verdi. Bir dönem CHP'yi eleştirme görevi Bahçeli'ye verilmişti. Bahçeli'nin eleştirileri yetmeyince Erdoğan da eleştirmeye başladı. Elbette eleştirebilirsiniz. Ancak bizim söylemediğimiz cümleler üzerinden bizi eleştirmeye başlaması, Erdoğan'ın bir sağlık sorunu olduğunu düşündürüyor. Arkadaşlarımdan Bahçeli'yi muhatap almamalarını istiyorum. Rakibimiz AKP. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hakkında tüm muhalefet partileri çalışıyor. ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak' sorusu için tüm liderler oturur ve bir karar verir. Cumhurbaşkanı adayının kendi yetkilerinin parlamentoya devredileceğini bilmesi ve bunu desteklemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sembolik bir makamda olacağı için çok önemli değil. Bugünden bir adayın belirlenmesi sadece yıpranmasına yol açar. Cumhur İttifakı yapay bir ittifak. Erdoğan'ın söylediğinin geçerli olduğu bir ittifaktır.