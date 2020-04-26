Sayısal Loto’da büyük ikramiye Bodrum’a çıktı!

Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 244 bin 683 lira ikramiye kazandı.

ŞANS BODRUM'A GÜLDÜ

Sayısal Loto oyununun bin 317’nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 244 bin 683 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 41 kişi 3 bin 771 lira 45’er kuruş, 4 bilen 1391 kişi 83 lira 75’er kuruş ve 3 bilen 24 bin 396 kişi de 12 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bodrum’da yatırıldığı belirtildi.

Sayısal Loto’nun 8 Mart 2020 tarihinde yapılan çekilişinde de 3 milyon 320 bin liralık büyük ikramiye Milas’a çıkmıştı.

BODRUM’A ÇIKAN İKİNCİ BÜYÜK İKRAMİYE

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şans oyunlarından kazanılan en yüksek meblağ ise 5 Mart 2019 tarihinde yapılan Süper Loto oyunu çekilişinde yaşandı.

Büyük ikramiye Bodrumlu bir kişiye çıkmış ve 26 milyon 181 bin liralık ikramiye kazanmıştı.

Bugün kazanılan ikramiye şimdiye kadar kazanılan en yüksek ikinci ikramiye olarak kaydedildi.