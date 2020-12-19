Sayıştay İBB personelinin sosyal denge tazminatını yüksek buldu

Sayıştay, İBB'nin BEM-BİR-SEN ile imzaladığı sosyal denge sözleşmesinde tazminat için belirlenen tutarın mevzuattaki tavan tutarı aşmasını eleştiri konusu yaptı.

Raporda, İBB Meclisi tarafından mevzuatında öngörülen tavan tutarın aşılmaması şartıyla belediye başkanına sosyal denge sözleşmesi imzalanması için yetki verildiği ancak imzalanan sözleşmede personel için ödenecek tazminat tutarının toplu sözleşmede yer alan tavan tutarlarının üzerinde belirlendiği tespit edildi.

İBB: YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN

İBB gönderdiği yanıtta, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nde mevzuatta belirlenen tutarı aşan miktarda sosyal denge tazminatı ödemesinin; çalışan kamu görevlilerinin bilgi ve becerisinin geliştirilmesi, ücret dengesinin sağlanması, ekonomik ve sosyal barışı sağlamak amacıyla başkanlık makamının onayı çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

Cevapta genel olarak çalışanların hayat kalitesinin iyileştirilmesi, ücret dengesinin sağlanması amacıyla tavan tutarın aşıldığının ifade edildiği ancak bunun ödemenin mevzuata aykırı olduğunu değiştirmediği ve hukuki bir gerekçe olmadığı kaydedildi.

“O MADDELER SÖZLEŞMEDE YER ALAMAZ”

Raporda, sosyal denge sözleşmelerinde sosyal ve kültürel destekler ile belediyenin çeşitli imkânlarından yararlanma gibi konularda düzenlemeler yapılması da mevzuata aykırı bulundu.

Toplu iş sözleşmesinde mevzuata aykırı maddeleri şöyle sıralandı:

* İBB, çalışanların İstanbul sınırları içerisinde Asya ve Avrupa Yakasında konut sahibi olabilmesi için çalışma yapar.

* İBB, İSKİ, İETT çalışanlarının başkanlığımız ve iştiraklerine bağlı spor ve sosyal tesislerinden indirimli olarak faydalanması için çalışma yapar.

İBB verdiği yanıtta bu maddelerin belediyenin mevzuat gereği görev ve yetkisi dahilinde olduğu ifade edildi.

Sayıştay, idarenin farklı mevzuat kapsamında ele alınması gereken konulara sosyal denge sözleşmesinde yer verilmesinin hatalı olduğunu belirterek şöyle dedi:

* Aksi takdirde sosyal denge sözleşmesi amacını aşarak birçok konunun düzenlendiği karma bir sözleşme metni halini alacaktır.

* Belediye başkanı ile yetkili sendika temsilcisi arasında imzalanan sosyal denge sözleşmelerinde yer alan bu düzenlemeler mevzuata aykırıdır.

İlginizi Çekebilir İBB'nin üniversite öğrencilerine yardımı ve ücretsiz süt dağıtımı da Sayıştay'a takıldı

İlginizi Çekebilir Kamu bankasının AKP döneminde İBB'ye verdiği lüks araçlar Sayıştay'a takıldı