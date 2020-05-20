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Seçmen ekonomiye değil yardıma bakıyor

AKP için kamuoyu araştırması yapan şirketlerde 15 yıldır yöneticilik görevinde bulunan İbrahim Uslu, “Sosyal yardımlar ve oy ilişkisi’’ konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Veli TOPRAK
06:00 -
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Seçmen ekonomiye değil yardıma bakıyor

Karar TV'de konuşan Uslu, “İyi çalışan sosyal yardım mekanizmaları varsa insanlar ekonomideki genel performansınıza bakmıyor” dedi. 2019'da 16.8 milyon kişiye sosyal yardım verildiğini belirten Uslu sözlerini şöyle sürdürdü:

*Belediyeler hariç 16.8 milyon bu yardımlardan faydalanıyor. Bunlar bireysel yararlanıcılar. Aileleri ile birlikte kaç kişi olduğunu bilmiyoruz.

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*Makarnacılar-kömürcüler tartışması döneminde bir araştırma yaptık. Hükümete destek yüzde 43-47 aralığında iken bu grupta destek yüzde 70'lerdeydi.

*İyi çalışan sosyal yardım mekanizmaları varsa, ekonomi kötü gidecek olsa bile temel ihtiyacı olan yardımları yapabiliyorsanız, seçmen o zaman verdiğiniz yardıma bakıyor.

Son güncelleme: 05:46 20.05.2020
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