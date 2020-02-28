Sefer görev emri sorgulama: Sefer görev emri nedir?

Sefer görev emri çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. e-Devlet Personel Sefer Görev Emri Sorgulama yapmak isteyenler haberimizdeki bağlantı üzerinden sefer görev emirlerini sorgulayabilecekler. e-Devlet Personel Sefer Görev Emri Sorgulama ekranı ve sefer görev emri ile ilgili merak edilenler…

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA EKRANI

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emri, daha önceden askerlik görevini tamamlayan bireylerin, milli seferberlik gibi durumlarda yeniden askerlik görevine çağırılması anlamına gelmektedir. Sefer Görev Emri ile ilgili tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULANIR?

Seferberlik halinde silah altına alınıp alınmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar sefer görev emri sorgulama aracı ile öğrenebilir. e-Devlet ile sorgulanabilecek görev emri için yukarıda yer alan linke tıklamanın ardında T.C. kimlik ve şifrenizi yazmanı yeterli.