Şehir hastanesindeki hekimlerden ‘ek ödeme’ protestosu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz mayıs ayında açılışını yaptığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki hekimler, haziran ve temmuz aylarında hiç ek ödeme yapılmadığını ve hastane yönetiminin geçmiş aylarda yapılmayan ek ödemelerle ilgili de garanti vermediğini belirterek hastane içinde protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

“HAZİRAN VE TEMMUZ'DA HİÇ EK ÖDEME YAPILMADI”

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Bugün saat 12.30'da B Blok önünde bir araya gelen yaklaşık 100 hekim hastane içinde bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş A Blok'taki Başhekimlik binası önünde sonlandırıldı.

*Burada yapılan açıklamada; Haziran ve Temmuz aylarında hiç ek ödeme yapılmadığı, Ağustos-Eylül-Ekim aylarında verilen performans ücretlerinin yetersiz olduğu, Kasım sonrasına dair de bir güvence verilmediği dile getirildi.

*Hastane yönetiminin geçmiş aylarda yapılmayan ek ödemelerle ilgili garanti veremediği, Kasım ayından sonra da bir belirsizliğe mahkum edilmeye çalışıldıklarını belirten hekimler, haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladılar.

“BASKI VE ENGELLEMELERLE KARŞILAŞTILAR”

Hekimlerin hastanede çalışma güvenliği konusunda da sıkıntılar yaşadıklarını belirten Tabip Odası, “Haklı taleplerle gerçekleştirdikleri bu yürüyüşte bile baskı ve engelleme girişimiyle karşılaştıklarını belirttiler” ifadelerini kullandı.

“EN TEMEL HAKLARINDNA MAHRUM BIRAKILIYORLAR”

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman da hastanedeki protesto yürüyüşüne ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Maliyeti 1.2 milyar dolar olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde döner sermaye alamadıkları için geçim sıkıntısı yaşayan sağlıkçılarımız toplu greve gidiyor. Bu zorlu süreçte gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız en temel haklarından mahrum bırakılıyor. Yazık” açıklamasında bulundu.