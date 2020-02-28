Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya için merkeze bağlı Ağacabey Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Anne Döne Akkaya, güçlükle ayakta durabildiği için törene sedyeyle getirildi.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan şehit Akkaya, götürüldüğü Bahçe Şehitliği’nde toprağa verildi.

33 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ, 32 ASKER YARALANDI

Suriye’de düzenlenen hain saldırı sonrası 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı.

ŞEHİTLER

Yüzbaşı Süleyman Şahin (Ankara)

Teğmen Bayram Olgun (Konya)

Teğmen Mustafa Bayraktar (Hatay)

Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay (Mersin)

Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü (Bingöl)

Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (Kahramanmaraş)

Uzman Çavuş Emin Yıldırım (Hatay)

Uzman Çavuş Adem Akın (Tokat)

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (Mersin)

Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (Bursa)

Uzman Çavuş Ali Turgut (Uşak)

Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş (Bitlis)

Uzman Çavuş Batuhan Tank (Osmaniye)

Uzman Çavuş Selman Cankara (Adana)

Uzman Çavuş Osman Ak (Mersin)



Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (Antalya)

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (Kahramanmaraş)

Uzman Onbaşı Recep Bekir (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ali Taşöz (Kayseri)

Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (Osmaniye)

Uzman Onbaşı Nihat Kara (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (İstanbul)

Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (Adıyaman)

Uzman Onbaşı Emre Baysal (İstanbul)

Uzman Onbaşı Tayfun Peker (Samsun)

Sözleşmeli Er Cuma Bağtur (Batman)

Sözleşmeli Er Birhan Er (Tekirdağ)

Dünkü iki saldırıyla birlikte şubatın ilk gününden beri İdlib’de verdiğimiz şehit sayısı 53’e yükseldi.

3 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Halil Demir (İstanbul)

2- Uzman Çavuş Serkan Deprem (Osmaniye)

3- Uzman Çavuş Uğur Kurt (Gaziantep)

4- Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (Afyonkarahisar)

5- Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (Gaziantep)

6- Uzman Onbaşı Uğur Katran (Mersin)

7- Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray)

8- TIR şoförü İsmail Akatay (Hatay)

10 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Davut Özcan (Kırıkkale)

2- Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (Gaziantep)

3- Uzman Onbaşı Fatih Saylak (Kahramanmaraş)

4- Uzman Onbaşı Enes Alper (Niğde)

20 ŞUBAT 2020

1- Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (Hatay)

2- Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (Gaziantep)

22 ŞUBAT 2020

1- Sözleşmeli Er Mecit Demir (Gaziantep)

26 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Şükrü Elibol (Samsun)

2- Uzman Onbaşı Soner Enes Baykuş (Kahramanmaraş)

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