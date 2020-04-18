Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi

3.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için avukatları 2 hafta önce tahliye talebinde bulunmuştu. Avukat Mahsuni Kahraman, Twitter hesabından tahliye taleplerinin gerekçesiz olarak reddedildiğini açıkladı.

Mahsuni Kahraman’ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

* Hipertansiyon, kalp ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle corona virüsü risk grubunda olan Demirtaş için yaptığımız tahliye talebi, başvurudan 2 hafta sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi.

* İki hafta düşünüp bir gerekçe bile bulamayan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, ‘karar, usul ve yasaya uygun olduğundan itirazın reddine’ demiş. Çok haklı(!) bir gerekçe. Bir de son derece haklı(!) gerekçe dışındaki noktalara bakalım:

* Şüphelisi olmadıkları bir soruşturma dosyasından tutuklanan Demirtaş ve Yüksekdağ ile ilgili son tutuk devam kararına, hem ayrı ayrı itiraz edilmiş, hem de ayrıca Demirtaş ile ilgili bir tahliye talebinde bulunulmuştur. Yani iki itiraz, bir de tahliye talebi. Bu iki itiraz ve bir tahliye talebini birleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5.Sulh Ceza Hakimliği’nden, iki hafta sonra, bu muhteşem gerekçeli(!) red kararını aldırmış. Üstelik karar da kesinmiş!

* Şüphelisi bile olmadıkları bir soruşturmadan tutuklanan Demirtaş ile Yüksekdağ için tahliye kararı verecek cesaretiniz yok. Gerekçe yazacak yüzünüz yok. Ama hiç değilse, torba kanun tekniğinden esinlenerek verdiğiniz şu torba kararlardan vazgeçin.

* Bir de, itiraz ve tahliye talebinin iki farklı usule tabi olduğunu öğrenin. İtirazın reddi kararı kesin, tahliye talebinin reddi ise itiraza tabidir. Öğrenin bunları. Yoksa torbaya koyduğunuzu çorba yapar, kendinizi rezil edersiniz. Bakın işte bu, kesin bilgi.