Selde kaybolan 4 kişi 15 gündür aranıyor! Bakanlar bölgede…

Giresun’da 22 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları sürüyor.

Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altını tarayarak, dere yataklarında kayıplardan iz arıyor.

HÜZÜNLE BEKLİYORLAR

Ekipler ayrıca Karadeniz’de de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yaklaşık 250 kişilik personel görev alıyor. Sel kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

BAKANLAR BÖLGEDE

Bölgede incelemelerine devam eden İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise Giresun Valiliği’nde düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantıda, ilçelerde meydana gelen sel, taşkın ve heyelanların ardından gerçekleştirilen çalışmalar ile planlanan faaliyetler değerlendirildi.

ÇALDAĞ KÖYÜNE ZİYARET

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, daha sonra Çaldağ köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün’ün yakınlarıyla görüşüp arama- kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Buradaki AFAD Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Soylu ve Karaismailoğlu, selde hasar gören ve yıkılan evleri inceleyerek, köy sakinlerinin taleplerini dinledi. Bakanlar, daha sonra Dereli ilçesine gelerek, burada sürdürülen çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE:

* Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Erdem Çıtır (Tirebolu)

* Uzman Jandarma Çavuş Onur Kıran (Tirebolu)

* Uzman Jandarma Çavuş Burak Tok (Tirebolu)

* Uzman Jandarma Çavuş Aykut Variyenli (Tirebolu)

* Uzman Çavuş Sami Yılmaz

* İsmail Güdük (Espiye)

* Betül Akgün (Çaldağ)

* Yasemin Özdemir (Tirebolu)

* Akif Abidinoğlu (Espiye)

* Ali Aydın (Espiye)

* Kemal Akar (Dereli)

İLGİLİ HABER Giresun'a yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor