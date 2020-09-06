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Selde kaybolan 4 kişi 15 gündür aranıyor! Bakanlar bölgede…

Giresun'da 15 gün önce meydana gelen sel felaketinde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetmişti. Sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarıysa devam ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün sel felaketinin yaşandığı Giresun'da incelemelerde bulundu.

Sozcu.com.tr
22:03 -
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Selde kaybolan 4 kişi 15 gündür aranıyor! Bakanlar bölgede…

Giresun’da 22 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları sürüyor.

Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altını tarayarak, dere yataklarında kayıplardan iz arıyor.

Sel felaketinde kaybolan Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut ile Emine Akgün’ün arama çalışmaları sürüyor. (Foto: İHA)

HÜZÜNLE BEKLİYORLAR

Ekipler ayrıca Karadeniz’de de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yaklaşık 250 kişilik personel görev alıyor. Sel kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

Foto: DHA

BAKANLAR BÖLGEDE

Bölgede incelemelerine devam eden İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise Giresun Valiliği’nde düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantıda, ilçelerde meydana gelen sel, taşkın ve heyelanların ardından gerçekleştirilen çalışmalar ile planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Bakan Soylu, bölgede incelemelerde bulunup arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı. (Foto:DHA)

ÇALDAĞ KÖYÜNE ZİYARET

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, daha sonra Çaldağ köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün’ün yakınlarıyla görüşüp arama- kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Buradaki AFAD Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Soylu ve Karaismailoğlu, selde hasar gören ve yıkılan evleri inceleyerek, köy sakinlerinin taleplerini dinledi. Bakanlar, daha sonra Dereli ilçesine gelerek, burada sürdürülen çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Giresun’daki sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybederken kayıp olan 4 kişinin arama-kurtarma çalışmaları 2 haftadır devam ediyor. (Foto: İHA)

SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE:

* Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Erdem Çıtır (Tirebolu)
* Uzman Jandarma Çavuş Onur Kıran (Tirebolu)
* Uzman Jandarma Çavuş Burak Tok (Tirebolu)
* Uzman Jandarma Çavuş Aykut Variyenli (Tirebolu)
* Uzman Çavuş Sami Yılmaz
* İsmail Güdük (Espiye)
* Betül Akgün (Çaldağ)
* Yasemin Özdemir (Tirebolu)
* Akif Abidinoğlu (Espiye)
* Ali Aydın (Espiye)
* Kemal Akar (Dereli)

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Son güncelleme: 22:08 06.09.2020
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