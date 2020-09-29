Serap’ı da koruyamadık… Vahşice öldürüldü

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Şahin Özbilen Mahallesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ali Öner’in yanından ayrılan iki çocuk annesi Serap Öner, bir ay önce babasının evine geldi.

Geçen hafta uzaklaştırma kararı da aldıran Serap Öner’den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınbabasının evine gelerek kapının önünde gördüğü eşiyle dün gece tartışmaya başladı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi kendi imkanları ile hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ali Öner ise yakalanamadı. (DHA)