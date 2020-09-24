Sevda Noyan’a ‘Atatürk’e hakaret’ten takipsizlik

Katıldığı bir televizyon programındaki sözleri kamuoyunda tepki toplayan ve hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan'ın Twitter hesabından 10 Kasım 2013'te yaptığı bir paylaşım nedeniyle de hakkında ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

“Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan yürütülen soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Noyan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Takipsizlik kararında, suç duyurusuna konu eylemler kapsamında şüphelinin üzerine isnat olunan suçun yasal unsurlar itibariyle oluşmadığının anlaşıldığı belirtildi.

NE YAZMIŞTI?

Takipsizlik kararında Noyan'ın 10 Kasım 2013'te “Bu gün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel bizi kurtar diyenlere, ibretle bakma günü. Bu gün, hep o gün…” şeklinde paylaşım yaptığı kaydedildi.