Şevkin: Öz Hakiki Kardeşler Barosu mu kuracaksınız?

Kamuoyunda ‘Çoklu Baro’ olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, CHP’nin tüm itirazları ve TBMM’ye alınmayan baro başkanlarının mücadelelerine rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla komisyondan geçti.

Komisyon görüşmelerinin son gününde konuşan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, iktidara sert çıktı. Dr. Müzeyyen Şevkin, “Ne yapacaksınız şimdi? ‘Kardeşler Barosu’, yok olmadı. ‘Öz Kardeşler Barosu’, o da olmadı. ‘Öz Hakiki Kardeşler Barosu’ kurarak avukatları mı ötekileştireceksiniz? Mahkemelerde bizim avukat sizin avukat mı olacak? Kararlar buna göre mi verilecek?” diye sordu.

HER KURUMU, HERKESİ KUTUPLARA AYIRIYORSUNUZ

“Sizdendir, bizdendir safsatasıyla insanları, dernekleri, kurumları, mesleki kuruluşları ve halkı tam anlamıyla kutuplara ayırıyorsunuz” diyen Dr. Şevkin, şunları söyledi:

* Hoşunuza gitmeyen yorum yapan, haber yapan gazetecileri hapse atmayı, işinize gelmeyen baroları bölmeyi, yıllarca muhalefete troller aracılığıyla hakaret ettirirken şimdi sosyal medyayı kapattırıp halkın tamamını cezalandırıyorsunuz.

* Her gün onlarca yandaş kanaldan hakaret unsuru taşıyan yayınlar yapılırken RTÜK aracılığıyla size muhalif olan televizyon kanallarını kapatmayı tercih ediyorsunuz. Dünyada ülkeler gelişirken demokrasi gelişiyor ancak siz demokrasi alanlarını daraltıyorsunuz.

YANDAŞLARIN BAŞIMIZA NE ÇORAPLAR ÖRDÜĞÜNÜ GÖRDÜK

* Barolardan sonra TMMOB, yetmedi kıdem tazminatı, sırada ne var. Sahi siz niçin iktidara gelmiştiniz? Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldıracaktınız değil mi? Daha fazla pişmanlık yaşamadan ailenizin barolarını oluşturmaktan vazgeçin. Kurduğunuz yandaş sendikaların ülkemizin başına ne çoraplar ördüğünü gördük.