Şeyh 700 öğrenciye bakıyor diyerek vatandaşı dolandırdı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29.06.2020 tarihinde başlatılan operasyon kapsamında Elazığ merkezli dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elazığ merkezli Elazığ ve Eskişehir'de gerçekleştirilen dolandırıcılık soruşturmasında iddianamenin ayrıntılarına yansıyan dolandırıcılık çetesinin dini duyguları profesyonelce kullanarak aralarında iş insanlarının da olduğu 6 kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı öğrenildi.

“CIA ÖLDÜRMEK İSTENDİĞİ İÇİN GİZLENİYOR!”

Edinilen bilgiye göre, çete üyesi oldukları ifade edilen 4 kişi, irtibata geçtikleri kişilere dünyada yaşayan 7 büyük İslam aliminden biri olduğu iddia edilen Siirt Tillo'lu Şeyh Muhammed Mustafa isimli bir şeyhin müritleri olduklarını söyledi.

Müritlerin şeyh ile tanışmak isteyenlere ise, şeyhlerinin CIA tarafından öldürülmek istendiği için sürekli gizlendiğini, prensip olarak inanan ve onunla tanışmak isteyenlere ise kendisiyle asla fiziken tanışılamayacağını, bu yüce şeyhin yeryüzündeki manevi temsilcisinin Oğuzhan K. olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Oğuzhan K. ile irtibata geçen kişilerin, dini inanç ve duygularını istismar suretiyle yardım talep edildiği ifade edildi.

“ŞEYH 700 YETİM ÖĞRENCİYE BAKIYOR”

Dolandırıcılarla ilgili olarak hazırlanan iddianamede söz konusu gizemli şeyhin, Mısır'da 700 yetime baktığı ve bu yetimlerin iaşesi ile bakımı konusunda çok yüklü paralara ihtiyaç olduğu belirtilerek dolandırılan kişilerden milyonlarca lira para aldıkları belirtildi.

İddialar arasında 18 yaşından küçük olan bir kız çocuğunun mağdurlar arasında olduğu, Oğuzkan K.’nın kendini manevi konseyin temsilcisi olarak tanıtarak, bu kızdan kendisine eş olmasını ve şehzadeler doğurmasını istediği belirtildi.

İddianamede şehzadelerin de rüyalarda görüldüğü ve bu evliliğin manevi bir emir olduğu yine adı geçen sanık tarafından ifade edildiği vurgulandı.

HESAP HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çete elebaşı olduğu iddia edilen Oğuzhan K. (41) ile beraber hareket ettikleri ifade edilen Mustafa Tarık K. (38) ile Filiz G. (48) Ahmet G (66)'nin hesaplarındaki hareketlilik ve yüksek artış Masak raporuyla ve teknik takip ile tespit edildiği ifade edildi.

“ÇOK SAYIDA İNSANI DOLANDIRDILAR”

Söz konusu dolandırıcılık çetesi tarafından dolandırıldığını belirten, Elazığlı iş insanı Z.K. dini duygular karşısında bu insanlara inandığını belirterek şunları söyledi:

* Dini duygularımızı istismar eden bu insanları hem Allaha havale ediyorum, hem de yasalar karşısında hakkımı arıyorum. Benim gibi çok sayıda insanı dolandırdıklarını duydum.

* Ancak insanlar deşifre olmaktan çekindikleri için haklarını aramıyorlar. Ben hakkımı arayacağım. Kanunlar çerçevesinde bu insanların cezalandırılmalarını istiyorum.

Dini duygularla bu çeteye 17 milyon lira civarı ödeme yaptığını özellikle 700- 800 yetimin her ihtiyacını karşıladığını düşündüğünü ancak gelinen noktada sadece şüphelilere mal mülk edindirdiği için oldukça üzgün olduğunu belirten Z.K., “Bizim garip gurabaya yardım diye verdiğimiz paraları kendilerine servet edinip lüks hayat yaşıyorlarmış” diye konuştu.

BİRİ TUTUKLU DİĞERLERİ FİRAR

İş insanının yaptığı şikayet sonucu Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Elazığ merkezli Eskişehir'de gözaltına alınan şüphelilerden Oğuzdan K.'nın sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı, diğer şüpheli Mustafa Tarık K.'nın ise firarda olduğu, zanlıların anne ve babasının adli kontrol şartı ile serbest kaldıkları öğrenildi.

Emniyet ve Savcılık makamları, vatandaşları bu tür dini duyguları kullanan kişi ya da kişilere karşı uyararak bu ve benzeri kişilerin ihbar edilmesi gerektiğini vurguladı.