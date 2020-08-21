Seyit Torun: İstanbul’a ihaneti CHP değil, 25 yıl yönetmiş AKP etmiştir!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda CHP'li belediyeleri hedef alan sözlerine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan cevap geldi. Torun yazılı bir basın açıklaması yaparak, “İstanbul'a ihaneti CHP değil, 25 yıl yönetmiş AKP etmiştir” dedi.

“HALİÇ’TE KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'un açıklaması şöyle:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapmış olduğu belediye başkanları toplantısında İstanbul'un çöp sorunu olduğunu, Haliç'in CHP döneminde kirlendiğini, hizmet kalitesi ve sayısının düştüğünü söyleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyemizi hedef alan açıklamalarda bulunmuştur.

* Herkes tarafından bilinmektedir ki, bu Cumhurbaşkanın gerçekleri örtbas etme adına, gündem değiştirmeye yönelik her zamanki hareketlerindendir. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu dün Cumhurbaşkanının mesnetsiz açıklamalarına cevabını verdi.

* Ayrıca Haliç'in masmavi görüntüsü bugün İBB Sözcüsü tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haliç'te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu olmayıp, CHP'li bir belediyeyi çevre ve doğaya karşı ilgisizlikle suçlamak kimsenin haddi de değildir.

* Keza Erdoğan, İBB yönetiminde AKP'li başkan varken ‘biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum' diyerek günah çıkartma girişimlerini de unutmuş değiliz. İstanbul'a ihaneti CHP değil, 25 yıl yönetmiş AKP etmiştir.

“İŞİNİ LAYIKIYLA YAPAN HİÇBİR PERSONEL İŞTEN ÇIKARILMAMIŞTIR”

CHP'li belediyelerde işten çıkartmaların yaşanmadığını savunan Torun, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanının diğer bir dayanaksız söylemi ise CHP'li belediyelerde yaşandığını iddia ettiği işten çıkarmalardır.

* Cumhurbaşkanına ilk olarak pandemi döneminde işten çıkartmaların yasak olduğunu hatırlatmak gerekir. Ayrıca CHP herhangi bir belediyede işini layıkıyla yapan hiçbir personel işten çıkarılmamıştır ve çıkarılmayacaktır.

* Ancak devraldığımız belediyelerdeki kadrolar o kadar şişirilmiş, bankamatik personeller o kadar arttırılmıştır ki belediyeyi işler hale getirmek adına, kamu personeli olduğunu unutmuş partizanlar, hiç işe gelmeden maaş alanlar ya da bir tanıdığı vasıtasıyla hak etmediği bir pozisyonda çalışanların oluşturduğu kambur belediyenin sırtından temizlenmiştir.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KURUMUNA YAKIŞMAMAKTADIR”

Erdoğan'nın açıklamalarının gündemi değiştirme amacıyla yapıldığını öne süren Seyit Torun açıklamasını şöyle tamamladı:

* Cumhurbaşkanının kendisi İBB belediye başkanı olduğu dönemde SUSER'i kapatıp, İSTON'dan yaptığı işçi tasfiyelerini de hatırlatırız.

* Yine Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde bölünen belediyelerden gelen 700 geçici işçi olmak üzere 2 binden fazla personelin belediye ile ilişkisini keserken sarf ettiği sözleri de hatırlatmak isteriz; ‘bu işçileri kadroya geçirip üç yıl sonra tıkanan belediye mi, yoksa bir milyona hizmet veren belediye mi?' diye sormuştu.

* Cumhurbaşkanının AKP'li belediye başkanları toplantısındaki açıklamaları yerel seçim sonuçlarını hâlâ hazmedemediğini göstermiştir. Anlaşılan iş yapamayanlar çıkmaza girdikçe, çaresizlikten belediyelerimize yönelik karalama girişimlerinde bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapan bir kişinin gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunması gerek makamına gerek kendisine yakışmamaktadır.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanları Toplantısı'da CHP'li belediyeleri hedef alan sözleri şöyle:

* Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi.

* Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul’u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın.

İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti’den CHP’ye geçen belediyeler de bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diyenler, göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti.”