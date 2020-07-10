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‘Şeytanla Savaşan Mikail’in sahtesini 1.5 milyon dolara satmaya kalktılar

İstanbul’da ünlü ressam Rafael’in, “Şeytan’la Savaşan Mikail” adlı eserinin taklidini 1.5 milyon dolara satmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Müşteri arayışındayken yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Habip ATAM
15:55 -
Haberler Gündem
‘Şeytanla Savaşan Mikail’in sahtesini 1.5 milyon dolara satmaya kalktılar

İstanbul’da elinde tarihi resimler bulunan bir kişinin müşteri arayışında olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmaların ardından belirlenen 2 şüpheli Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

ŞEYTANLA SAVAŞAN MİKAİL’İN TAKLİDİ

Gözaltına alınan Salih D. (39) ve Turan D. (53) isimli şüphelilerin aracında, Rönesans Dönemi'nin ünlü isimlerinden İtalyan Ressam Rafael (Raffaello Sanzio da Urbino) tarafından 1518'de yapılan ‘Şeytanla Savaşan Mikail' isimli yağlı boya tablosunun taklidi bulundu.

ADLİYEDEN SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerin aslı Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenen resmin kopyasını 1.5 milyon dolara “Gerçek” diye satmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Ünlü ressama ait resimle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ikisi de serbest bırakıldı.

dolandırıcılık istanbul Paris Polis
Son güncelleme: 16:00 10.07.2020
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