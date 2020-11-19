SGK, coronanın meslek hastalığı sayılmasını reddetti

SGK tarafından istekleri reddedilen İzmir Tabip Odası’ndan yazılı açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İzmir'de işyeri hekimi olarak görev yapan meslektaşımız, Covid-19 Pandemisi sürecinde çalışanlara yönelik verdiği yoğun pandemi eğitimi ve sağlık hizmeti sonrasında Covid-19 tanısı aldı. Covid-19 tanısıyla tedavisi hastanede yapılan meslektaşımız, hastanedeki tedavisine rağmen Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle vefat etti.

*Meslektaşımızın vefatı üzerine, Odamız Hukuk Bürosu'nun desteğiyle, 05.05.2020 tarihinde yakınları adına SGK'ye başvuru yapılarak, ölümün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması talebi iletilmiştir.

‘LİSTEDE YOK’ DENİLDİ

*SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonuçlanmıştır. SGK tarafından iletilen yanıtta, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nin Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları Listesinde Covid-19 hastalığının olmadığı, bu nedenle hekimin ölümünün meslek hastalığı kabul edilmediği bildirilmiştir.

*Covid-19 olarak tanımlanan bir hastalığın henüz tarif edilmediği bir dönemdeki mevzuattan hareketle bu şekilde yanıt verilmesi hatalı ve traji-komik bir yaklaşımdır. Mevzuat, idari bir düzenleme ile Covid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına izin vermektedir. İdarenin bir düzenleme yaparak bu sorunu çözmesi yerine sağlık çalışanlarına engel çıkarması sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

“NEREDEYSE HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR”

Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanları, Covid-19 pandemisi ile mücadele en ön safta görev yapan meslek grubudur. Covid-19 nedeniyle neredeyse her gün bir meslektaşımız ve sağlık çalışanı vefat etmektedir.

*Covid-19 ‘un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebimiz, Pandeminin başladığı günden bu yana TTB ve Tabip Odaları tarafından ısrarla ifade edilmektedir.

*Ancak bugüne kadar yöneticilerin bu konuda sessiz ve hareketsiz kalması, Pandemi ile mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının ve yakınlarının yaşadığı mağduriyeti daha da artırmıştır.

*Bu nedenle, Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebimiz kabul edilene kadar mesleki ve hukuki mücadelemiz devam edecektir.

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