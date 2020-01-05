Sibel Ünli’nin ölümüne siyasi isimler sessiz kalmadı!

Yaşamına son veren İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin ölümü sonrası siyasi isimler, sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. #SibelÜnli kızımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz” dedi.

İYİ Partili Mehmet Aslan da “Sayısız insanın günahına girip ahlarını aldınız! Kiminin ise açlıktan canını… Ruhun şad olsun #SibelÜnli” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son vermişti. Ailesinin iki gün önce polise kayıp ilanı verdiği Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulunmuştu. Ünli son paylaşımlarında, “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş” ifadesini kullanmıştı.

Dün öğle saatlerinde Samatya Sahili’nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli’ye ait olduğunu tespit etmişti.