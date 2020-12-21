Silah kaçakçılarına operasyonda mini cephanelik ele geçirildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisi, silah tacirlerine karşı operasyonlarını sıklaştırdı. Küçükçekmece'de düzenlenen ilk operasyonda, Kalaşnikof (AK-47) tipi 3 silah ve 750 mermi ele geçirildi. Kalaşnikof'ların Suriye'den getirildiği belirtildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen bir diğer operasyonda ise 3 şüpheli gözaltına alındı ve 5 tabanca ele geçirildi.

CEPHANELİK ÇIKTI

Arnavutköy'de silah ticareti yapan 2 şüpheliyle ilgili harekete geçen ekipler, bir kargoda 3 tabanca ele geçirdi. İl dışına gönderilen silahlarla ilgili çalışma yapan ekipler A.E.U ve T.A.'ya ulaştı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 280 mermi ve 14 şarjör ele geçirildi.

10 TABANCA 150 NAMLU

Polis ekiplerince, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da düzenledikleri 2 ayrı operasyonda ise kurusıkı silahların gerçek mermi atar hale getirildiği 2 atölyeye baskın düzenlendi.

Operasyonda, 5'i kurusıkı 10 ruhsatsız tabanca, 21 şarjör, 21 tabanca sürgüsü, 150 ucu açılmak için hazırlanmış namlu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken iş yerindeki CNS torna makineleri, silah yapımında kullanılan malzemelere el konuldu.

SAĞLIK PERSONELİ YALANI

Bayrampaşa'da silah satan şüphelilerin sokağa çıkma yasağı sırasında, silah satışı için farklı adreslere gittikleri öğrenildi. Şüphelilerin polis denetiminden kurtulmak için sahte “İl sağlık Müdürlüğü” araç tanıtım kartı taşıdıkları anlaşıldı.

SİLAH KALIPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Silah ticareti yapan bir şebekeye yönelik düzenlenen son operasyon ise Avcılar, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Silivri'de gerçekleştirildi. Silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi alınan 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 14 adet şarjör, 2 tabanca gövdesi, 32 tabanca sürgü kalıbı, 1 tüfek, 23 tabanca namlusu, 6 tabanca kabze kalıbı ele geçirildi.