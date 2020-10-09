Siyanürlü altın için yılkı atlarını sürgün edecekler

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal bu duruma TBMM'de yaptığı konuşmayla sert tepki gösterdi. Köksal “Emirdağ'da verilen maden arama ruhsatından sonra siyanürle altın çıkarılacak. Bölgede yaşayan yılkı atlarının toplanması için de ihale açılacağını öğrendik. Maden şirketinin rahatça siyanürle altın çıkarmasını sağlamak için mi Yılkı Atları yaşam alanından koparılmak isteniyor?” diye sordu.

Köksal sözlerine şöyle devam etti: “Orada yaşayan vatandaşlarımız, siyanürün insan sağlığına, doğaya ve bölgede yaşayan canlılara zarar verebileceği endişesi içindeler. Buradaki yayla yolları, özellikle maden numunesinin alındığı bölgeye kadar adeta şirketler için özel biçimde yapıldı.

Bölgede yaşayan Yılkı Atları'nın toplanması için de ihale açıldığı belirtiliyor. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir özel şahsın yılkı atlarını sahiplenme talebinin de olumlu bulunduğuna ilişkin resmi yazısı var. Maden şirketinin rahatça siyanürle altın çıkarmasını sağlamak için mi Yılkı Atları yaşam alanından koparılmak isteniyor? Bu yaylalarda siyanürle altın çıkarılma faaliyetlerine son verilmelidir.”