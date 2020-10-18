Siyasetçi ve gazetecilerden Bekir Coşkun paylaşımları

Tedavisi uzun süre İstanbul’da devam eden ve birkaç gün önce Ankara’ya dönen Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun, bugün öğle saatlerinde kalbiyle ilgili bir sorun yaşayınca evine çok yakın olan Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Acı haber hastaneden ulaştı. Bekir Coşkun bu akşam hayatını kaybetti.

Ünlü isimler acı haberi şu sözlerle karşıladı:

CHP’li Muharrem İnce: “Bekir Coşkun kalemini satmayan, kalemini satmadığı için dokuz köyden kovulan vatansever bir gazeteciydi. Allah rahmet eylesin, ailesinin, okurlarının başı sağolsun.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun: “Bekir Coşkun'un aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşıyorum. Türk basın camiasına, okurlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. 9. Köy'ün sahibine ebedi yolculuğunda Allah'tan rahmet dilerim.”

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer: “Işıklar içinde uyu……Bekir Coşkun”

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: “Türkiye gerçek bir gazeteciyi daha kaybetti, o artık yazamayacak ama yazdıkları okunmaya devam edecek. Hoşçakal Bekir Coşkun”

CHP 26 ve 25. Dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: “Dostum güzel insan” söz verdiğimiz gibi küreklere asılmaya devam edeceğiz. Her şey için minnetterız. Işıklar içinde uyu…”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: “Türkiye basınının usta ismi, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un vefatı hepimizi üzdü. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: “Türk basınının duayen ismi Bekir Coşkun hakka yürüdü. Habertürk gazetesinde birlikte çalışmıştık. İyi bir insan ve gazeteciydi. Hakkımız varsa helal olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Basın camiasının duayen isimlerinden Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Ülkemiz ve basın dünyamız çok değerli bir ismini kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve son olarak çalıştığı Sözcü ailesine başsağlığı diliyorum.”

Gazeteci Fikret Bila: “Bekir Çoşkun'un vefatından büyük üzüntü duydum. Türk basını için yeri doldurulamayacak bir kayıp. Bekir abiye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: “Türk gazeteciliğinin usta isimlerinden Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir: “Kalemini satmayan, kiraya vermeyen, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar sözüne binaen köşesinin adını onuncu köy koyan duayen gazeteci Bekir Coşkun’u kaybettik.”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: “Hakikatten ve adaletten asla ödün vermeyen, basın tarihimizin önemli bir çınarı Bekir Coşkun'u kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Onun yazılarıyla büyümüş bir nesilden gelmiş olmanın gururuyla kendisine Allah'tan rahmet, tüm okurlarına başsağlığı dilerim.”

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur: “Kendisini uzun yıllardır tanımaktan mutluluk duyduğum değerli ve dürüst gazeteci Bekir Coşkun'u kaybetmekten büyük üzüntü duydum. Ailesine, sevenlerine, Sözcü Gazetesi ailesine ve tüm Türk Basın Camiasına taziyelerimi iletir, sabır dilerim. Allah Rahmet eylesin.”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “Sözcü gazetesi yazarlarından değerli gazeteci Bekir Coşkun’u kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Ailesine, tüm sevenlerine, Sözcü Gazetesi’ne ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Gazeteci Barış Yarkadaş: “Gazeteciliğin yüzakı Bekir Coşkun ‘u kaybettik. Çocukluğumdan beri okuduğum nadir yazarlardandı. Kalemini eğmedi, bükmedi, kiraya vermedi. Doğru bildiğini söylemekten çekinmediği için “dokuz köyden kovuldu.” SÖZCÜ, 10. köyüydü. Ve yıllardan beri öyle de oldu. Allah rahmet etsin.”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: “Ömrünü özgür ve bağımsız bir medyaya adamış, gerçek bir cumhuriyet aydını Bekir Coşkun'u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yerin hiç dolmayacak güzel insan..”