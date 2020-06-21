Siyasilerden Babalar Günü paylaşımı!

ERDOĞAN: HÜRMETLE YÂD EDİYORUM

Erdoğan’ın mesajı şöyle:

* Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

KILIÇDAROĞLU: CEFAKAR BABALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan babaların fedakarlıklarının anlatıldığı bir video paylaşarak Babalar Günü’nü kutladı. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun” dedi.

Akşener, “Baba olmak çok zor iştir…Gerçekten baba olmayı başarabilmiş tüm babalarımızın #BabalarGünü kutlu, ahirete göçmüş babalarımızın mekanları cennet olsun” derken, Karamollaoğlu, yaptığı paylaşımda tüm babalara, ailelerine vakit ayırabilmeyi ve ay sonunu rahat getirebilmeyi temenni ettiğini söyledi.

“BABA OLMAK ÇOK ZOR İŞTİR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Babalar Günü'nü kutladı. Akşener'in seslendirdiği videoda şu mesaj verildi;

*Baba olmak çok zor iştir. Çünkü baba olmak emek ister, baba olmak fedakarlık ister. Her baba olan da gerçekten baba olmaz çünkü baba olmak yürek ister, baba olmak şeref ister.

*Baba doğulmaz, baba olunur çünkü baba olmak dev gibi bir irade ister. Dimdik bir duruş ister. Bir erkek çocuğuna en güçlü kim? Diye sorduğunuzda; babam der.

*Bir kız çocuğuna ilk aşkını sorduğunuzda, babam der. Kimi çocuk neşeyle kimi çocuk hüzünle babam der. Kimi çocuk coşkuyla kimi çocuk özlemle babam der ama çocuk mutlaka sevgiyle babam der.

*Baba huzurdur, baba güven verendir, baba şefkattir, baba koruyup kollayandır. Baba bazen 25 yaşında evladını kucağına alamadan, Al Bayrağa sarılmış bir yiğit, bazen şehit olan evladı için ‘Vatan sağ olsun' diyen vakur bir yürektir.

*Baba bazen genç yaşında çocuğuna hem ana hem baba olan bir kadın, bazen aylarca sevdiklerinden ayrı kalma pahasına salgınla savaşan bir kahramandır.

*Ve baba bazen de değeri yokluğunda anlaşılandır. Gelin bu Babalar Günü'nde Türkiye'nin babalarını analım. Hayattaki babalarımızı sarılarak analım, kaybettiğimiz babalarımızı rağmetle duayla analım ama her babamızı sevgiyle analım. Babalar Günü kutlu olsun.

“TÜM BABALARIMIZIN, GEÇİM DERDİ YAŞAMADIKLARI GÜNLER TEMENNİSİYLE”

Sosyal medya hesabından video paylaşım yaparak Babalar Günü'nü kutlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise tüm babalara, ailelerine vakit ayırabilmeyi ve ay sonunu rahat getirebilmeyi temenni ettiğini kaydetti.

Karamollaoğlu, “Tüm babalarımızın; geleceğe güvenle bakabildikleri, ailelerine vakit ayırabildikleri, ay sonunu rahat getirebildikleri ve geçim derdi yaşamadıkları günler temennisiyle #BabalarGünü kutlu olsun” sözlerini paylaştı.

“BU KADAR SAAT NASIL ÇALIŞILIR?”

Karamollaoğlu’nun paylaştığı videoda çocuğun sesinden şu mesaj verildi:

“Bu kadar saat nasıl çalışılır?, Ay sonu nasıl getirilir?, Geleceğe güvenle nasıl bakılır?, Babam ev geçindirmeyi nereden öğrendi?, Hayatı göğüslemeyi bizlere öğreten tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun.”