Skandal kitap Meclis gündeminde

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere dağıtılmak üzere satın alınan, “Sağcılar Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu” ifadesinin geçtiği kitap TBMM gündeminde… Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na çağrıda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

VİCDANLARI KANATTINIZ

* CHP düşünceye ve kitaba karşı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Madem Sezai Karakoç imzalı ‘Diriliş Neslinin Amentüsü’ kitabını alıp dağıtıyorsunuz, Uğur Mumcu'nun ‘Rabıta’ kitabından da 4 bin adet alarak yurtlara dağıtın. O zaman eşitlikçi, özgürlükçü ve adaletli bir tutum sergilemiş olursunuz. Böylece toplumun bir kesiminin vicdanını kanatmak, onları suçlu göstermek gibi bir kaygınız olmadığını 83 milyona göstermiş olursunuz.

YASAL İŞLEM BAŞLATIN

* Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçtur. Kitaptaki ifadeler de bu suçun fiiline girmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu kitabı seçmesi de bu kapsamdadır. Sayın Bakan, toplumun bir kesimini açıkça aşağılayan, düşman olarak gören ve saldırılara açık hale getiren bu kitabın alımına, dağıtımına ve yayılmasına ortak olarak açıkça suç işliyor. Sayın Bakan bu yanlış karardan bir an önce geri dönerek, bu işin sorumluları hakkında yasal işlem yapmalıdır.

SAĞCILAR UĞURLU, SOLCULAR UĞURSUZ

1400 yıl önce Kuran’da sağ ve sol görüşün tanımlandığını ileri süren Sezai Karakoç’un kitaptaki ifadelerinden bir bölüm şöyle:

“İnsanları da şöyle bölümlüyorum: Hakikate uyanlar; sağcılar, karşı çıkanlar; solcular, bu uğurda bütün çıkarlarını hatta canlarını feda edenler, hakikat yarışçıları, öncüler. İşte bu anlamda sağcıyım. Batılı anlamda sağcılık solculuktur benim gözümde. Gerçek sağ, Kuran’da tanımlanmıştır. Kuran'da sağcılar, Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk' olarak vasıflandırılmıştır. “