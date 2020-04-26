Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tüm dünyada olduğu Türkiye'de corona virüsü sebebiyle ölümler devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre, Türkiye'de toplam 107 bin 773 kişi corona virüsü ile enfekte olmuş durumda. Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye'de zaman zaman sokağa çıkmak yasaklanıyor. 22 Nisan gecesi başlayan sokağa çıkma yasağı ne zaman bulacak? İşte ayrıntılar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

22 Nisan Çarşamba gecesi 00.00 itibariyle 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Sokağa çıkma yasağı 26 Nisan Pazar gecesi 23.59 itibariyle son bulacak.

MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağının ilk iki gününde marketler ve bakkallar öğlene kadar açık olmuştu. Ancak 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı. 27 Nisan Pazartesi günü bakkal ve marketler hizmetlerine yeniden başlayacak.

1 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Mayıs ülkemizde resmi tatil ilan edilen günlerden biri. Bu sene 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Hükümet yetkilileri henüz bir açıklama yapmadı ancak 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının geleceği tahmin ediliyor.