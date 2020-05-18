Sokağa çıkma yasağındaki 19 Mayıs’a İzmir’de dolu program

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programını açıkladı.

SOYER BİSİKLET TURUNA ÇIKIYOR

23 Nisan'da bando otobüsüyle İzmir'i turlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu sefer sabahın erken saatlerinde bisiklet ile İzmir turuna çıkıyor.

TÖREN MEYDANDA BAŞLAYACAK

11:30'da ise 19 Mayıs Töreni Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Saat 12:00'da Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Merkezi Açılışı gerçekleşecek.

BANDO MÜZİKALİ

12:00'da 19 Mayıs Çevrimiçi Hazine Avı ve hemen ardından Bando Müzikali başlayacak.

AKŞAM SAATLERİNDE ANADOLU ATEŞİ VE GENÇLİK FESTİVALİ

Akşam saatlerinde ise konser ve dans gösterileri olacak. Saat 20:00'da Anadolu Ateşi Dans Gösterisi düzenleniyor. 21:30'da ise çeşitli grupların sahne aldığı Gençlik Festivali Konserleri düzenlenecek.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANACAK

Soyer, programla ilgili şu mesajı paylaştı: “Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu coşkuyu evlerimizde olsak da birlikte yaşayalım diye, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'e yakışır bir program hazırladık. Sosyal medya hesaplarımızdan programı takip edebilirsiniz.”