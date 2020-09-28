Son dakika… 28 Eylül corona virüsü verileri açıklandı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. 28 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre yapılan 115 bin 523 testle birlikte toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223’e ulaştı.

CAN KAYBI 8 BİNİ AŞTI

Bugün bin 412 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 315 bin 845’e çıktı. Can kaybı da 65 artarak 8 bin 62’ye yükseldi.

Verilere göre son 24 saatte bin 422 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla beraber toplam iyileşen kişi sayısı 277 bin 52’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.5 ağır hasta sayısı ise bin 596 oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ HASTA SAYISINDAN FAZLA

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısından fazla olduğunu belirtti.

Bakan Koca, “Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım” ifadelerini kullandı.

DÜN BİN 461 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Eylül verilerine göre bin 467 vaka tespit edilmiş, 68 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 116 hasta sağlığına kavuşmuştu.